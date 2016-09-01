軍人節招募 愛國者三型飛彈首度進駐台北

九三軍人節將至，國防部今天舉行「軍人節暨國軍人才招募活動」，靜態展示部分的愛國者三型飛彈是首度進入台北市中心，這也意味著未來愛國者三型飛彈可以機動進入台北市保衛中樞。

國防部今天在自由廣場舉行「軍人節暨國軍人才招募活動」，有高中職校樂儀隊觀摩比賽和人才招募活動，動態表演有三軍樂儀隊、陸軍專校戰鼓隊、陸軍特指部戰技操演、海軍陸戰隊蛙人操及莒拳隊操演等單位表演。

裝備陳展部份，有愛國者三型飛彈、天弓一型飛彈、雷霆2000多管火箭、M3浮門橋、復仇者飛彈車、雲豹甲車等12項裝備陳展；互動體驗有T-91步槍模擬射擊、90手槍模擬射擊區、偽裝體驗含小型天堂路等7項體驗。

相當罕見的是，國防部首度將剛完成部署的愛國者三型飛彈，以機動部署的方式進駐台北市中心的中正紀念堂，這也意味著，未來若遭受導彈攻擊時，愛國者三型飛彈也可進入台北市區保衛中樞。

飛彈指揮部的說明官邵毅維表示，愛國者三型飛彈是防空型飛彈，並兼具反彈道飛彈的功能，在防空方面，愛國者三型飛彈的攔截距離是70公里，攔截高度為24.4公里；而反彈導飛彈的攔截距離是35公里，攔截高度為20公里。

邵毅雄說，愛國者三型飛彈可有效反制敵人的巡弋飛彈、無人飛行載具及反輻射飛彈能力，具備高度機動性及電子反反制能力，具全天候作戰及自動放列部署能力，可接受上級指管、火力分配、遂行聯合防空作戰任務。1050901

(中央社)