提升勞動條件 媒體工會將組全國性工會

我要評比

9月1日是記者節，各大媒體業工會今天宣布將籌組全國傳播媒體產業工會，希望可以提升媒體勞工的勞動條件。

勞工意識漸漸抬頭，也越來越多勞工成立工會爭取良好的勞動條件，今天各大媒體工會、傳播、法律學者一起召開記者會，宣布啟動籌組全國傳播媒體產業工會。

壹電視工會理事鄭一平表示，他們籌組的媒體產業工會不是極左派或要跟資方對抗，只是希望可以做到平等位置，勞資雙方協商出一個良好的工作環境。

政大新聞系教授劉昌德說，根據勞動部公布的薪資調查，新聞記者在2003到2013年間的絕對薪資下降12.9%，受僱記者人數也減少19.4%，代表產業正在萎縮。

劉昌德表示，組織產業工會是改變媒體勞動條件跟工作環境的新方向，不管是受僱或自由記者，都先是勞工才是媒體工作者，記者工作條件是很重要的。

籌組媒體產業工會的成員說，他們認為有必要透過產業工會，連結各工會，不讓資方及代理人壟斷決定全民的勞動政策。

鄭一平表示，只要是媒體傳播業的從業人員，不管是記者、成音、攝影、工程、燈光或開媒體車的司機，公民記者跟獨立記者等，都可以加入媒體產業工會，來改善現在的媒體工作條件。1050901

(中央社)