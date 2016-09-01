印尼死亡辣麵 英廚師挑戰險失聰

地表最辣的「死亡麵」（Death Noodles）在印尼雅加達。一名英國廚師挑戰辣度相當於2000萬史高維爾辣度指標的麵，當場滿頭大汗、眼淚直飆，甚至一度失聰。

位於雅加達西區的這家麵店「大哥小弟」（Abang Adek）貌不起眼，不過卻藏著讓許多「嗜辣一族」躍躍一試的「死亡麵」。這家店裡把麵的辣度分為5個等級，最辣的等級就是「死亡辣」，吸引許多人前來挑戰。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，一名22歲的英國廚師蘇瑪吉維拉（Ben Sumadiwiria）前往這家麵店品嘗號稱地球最辣的「死亡麵」。

「死亡麵」有100條「鳥眼辣椒」（Bird's Eye Chili）搗碎加入其中，辣度相當於2000萬「史高維爾辣度單位」（Scoville Heat Unit）。

蘇瑪吉維拉吃進麵條僅僅幾秒鐘，就把上衣脫掉，滿頭大汗、眼淚直流。為了消除嘴中的辣度，他一口氣喝掉了半打的飲料。

他說，這是他所吃過最辣食物，感覺非常糟。為了減緩過辣刺激引起的痛苦感，他去將自己的頭埋進水槽中沖水。他說，他整個嘴唇都在燃燒，嘴中完全沒有知覺，他甚至在吃麵後一度失聰。

事實上，「大哥小弟」這家泡麵店在印尼當地頗有名氣，印尼媒體人邱烈豐也曾前往挑戰辣度最高的「死亡辣」等級麵。

他回想當初吃完「死亡辣」等級麵的感覺，整顆頭都麻痺了，失去知覺，相當痛苦。

被問到是否還想再挑戰一次，他苦笑說，「打死再也不想再吃第2次了」。1050901

(中央社)