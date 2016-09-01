未要求川普道歉 墨西哥總統遭圍剿
美國共和黨總統候選人川普飛抵他在選戰中不斷謾罵的墨西哥，會見墨國總統潘尼亞尼托，兩人召開聯合記者會後，潘尼亞尼托在社群媒體和政治圈都被罵到臭頭，說他羞辱全國。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）會後在推特中說：「跟川普對話之初，我即清楚表明墨西哥不會替這道牆買單。」
美聯社報導，潘尼亞尼托雖然說墨西哥民眾覺得「被侵害」且不能苟同川普的意見，但卻沒有做出人民最渴望他做的事：要求川普道歉。火上澆油的是，川普重申承諾，會在美墨兩國邊境築牆。
特萊維薩電視台（Televisa）新聞主播狄莫拉（Carlos Loret de Mola）推文說，「川普現在可以安心離開了。羞辱工作做完了。」
作家安赫萊斯．瑪斯特爾塔（Angeles Mastretta）在她推特帳戶中說，墨西哥人目睹「預料之事：1個沒有能力要求道歉的總統，多可悲。」
儘管川普試圖修補嫌隙，改口說墨裔美國人「驚人」、「了不起」，主張非法移民及製造業工作機會出走，對美國和墨西哥都不利。
他這番話在贏得墨國民心上，幫助不大。
墨西哥維安分析家霍普（Alejandro Hope）稱這場會面「災難」。霍普說：「川普立場一丁點都沒有改變。」「他用較不煽動性語言將它們打扮打扮一番。」
至於潘尼亞尼托，霍普說，「但到頭來，他給了川普賣弄的機會，卻沒得到任何回報。幹得好，各位。」（譯者：中央社蔡佳敏）1050901
(中央社)
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