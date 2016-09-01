德國祭新法 女性須交代孩子生父

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德國政府祭出法律，要求為人母者必須告知她們的另一半，他們小孩的生父是否另有其人，如此一來，將有助於非親生父親提請訴訟賠償。

這項措施被媒體冠上「送牛奶人兒童之法律」（milkmen's kids law），目前有待德國議會通過。

這項法律將適用於懷疑自己非孩子親生父親的男性在法院提請經濟賠償官司。

凡有疑慮時，女性將必須提交在受孕期間與誰共寢的性伴侶名單。

德國司法部長馬斯（Heiko Maas）說：「我們需要為那些尋求經濟補償的『假』父親們提供更多法律保護。」

根據這項措施，如果男性認為自己撫養的孩子非親生，將可在2年內提起訴訟，向孩子的生父追討已經支付的撫養費用。

法院將裁定懲處拒絕交代孩子生父的女性，譬如向受到不公平待遇的一方提供損害賠償。

但這項法律在極端情況下也有例外，譬如因強暴或亂倫所生下的孩子。1050901

(中央社)