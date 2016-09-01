G20晚會 打造全新印象西湖水上表演

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陸媒今天報導，杭州20國集團（G20）峰會的晚會表演將在原有山水實景表演「印象西湖」的基礎上，打造全新的大型水上演出。

央視新聞最新消息，在杭州G20峰會期間，中國大陸為與會來賓舉辦的藝文表演由張藝謀擔任總導演。這項演出創排歷經1年，將在原有「印象西湖」的基礎上，打造全新的大型水上情景表演交響音樂會。

「印象西湖」、「印象劉三姐」、「印象麗江」皆為張藝謀導演團隊打造的系列實景演出，「印象西湖」音樂由日本音樂家喜多郎負責，大陸歌手張靚穎主唱。1050901

(中央社)