「傻女翠珊」趙永馨秘婚10年 辦3桌自嘲「草草了事」

飾演「傻女翠珊」的趙永馨感情生活一向低調，沒想到早跟情牽多年的燈光師男友宋偉秘婚，而且已經成為夫妻10年了。(中時資料照片)

以瓊瑤劇《庭院深深》傻女翠珊一角大開知名度的資深女星趙永馨，感情生活向來神祕，最為人所熟知的是她與龍傳人(李興國)的一段情，然和趙永馨走得最長的人不是他，而是在拍攝現場守護她的燈光師宋偉，兩人情牽多年，一如以往相當低調，近來趙永馨接受專訪，才曝光了她與宋偉早已秘婚，當年的婚禮還被宋偉戲稱是「草草了事」。

據《蘋果日報》報導，宋偉是在合作徐進良的學生電影《小市民的狂想曲》時認識趙永馨，剛出道的她，圓眼小嘴模樣相當可愛，宋偉就這樣對她一見鍾情，但當時戀情完全零進度，因為宋偉覺得：「她是光鮮亮麗的明星，我在陰暗角落遠遠看著她，跟身邊的師弟說，這女孩子如果可以娶回家當老婆多好！」，兩人後來在1997年又合作《雨中鳥》，2002年在大愛劇《再愛一次》三度重逢，宋偉這才展開熱烈追求。

而兩人談愛的過程也是風波不斷，趙永馨2003年疑因情變想不開，差點跳樓還因此鬧上版面，宋偉當時也堅決表示兩人已經結束，然實際上愛得深切的他們根本分不開，宋偉說，其實他們無論工作還是生活，幾乎24小時黏在一起，曾有一次他因工作得在台東待8個月，才發現想念趙永馨是如此煎熬，因此一路從台東關山開回中和交流道，本要6小時的車程，他竟3個半小時就到達，他覺得這思念真是太可怕，於是深夜衝回台北後，就跟趙永馨告白：「跟我結婚好不好？拜託妳嫁給我」，然趙永馨不是個會立即正面回答的人，宋偉只好又回到台東工作。

沒想到事後趙永馨打了電話給男友，淡定地說：「跟家人已經聯絡好了，哪天就來蓋個章」，小倆口就請了3桌，跟雙方家長和兄弟姊妹一起吃了個飯，宋偉還笑稱這個婚根本「草草了事」，就這樣跟趙永馨秘婚至今10年，而現在的趙永馨，生活更加平靜，迷上泡茶還考到泡茶師證照，生活修身養性，甚至回到校園，如今是台藝大廣電系一年級的學生。

(中時電子報)