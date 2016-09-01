楊冪同班同學卻沒紅 焦俊艷靠一部戲變女神！
楊冪在娛樂圈堪稱是數一數二女神，她演了無數齣夯劇，不過同時間和她曾是同班同學的女興焦俊艷，比起前者，大部分的人多給她「大器晚成」的認知，她因電視劇《遇見王瀝川》受到高度關注，一夕爆紅，讓她終能從「楊冪同班同學」的標籤褪去。
焦俊艷在演了《遇見王瀝川》人氣翻漲，清新脫俗的氣質加上演技，讓她「一夕漲粉」，粉絲突破百萬，她也笑稱「我變網紅了！」尤其當時楊冪演出的《翻譯官》也同時間播出，兩人難免拿來被比較，可焦俊艷先前受訪時曾透露「標籤是別人給的。」更大讚楊冪在求學時就是個非常努力的女孩，「她現在擁有的，是她努力得來的。」
先前在劇中，焦俊艷一頭長髮，不過而後她剪了個短髮，風格不同，卻還是擄獲不少粉絲的心，尤其她大喇喇不做作，還曾在受訪時素顏上陣，讓許多網友大讚她是個「真姑娘！」
(中時電子報)
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