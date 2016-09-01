吸引國際白領留才 行政院研議提供前三年薪資租稅優惠

為了吸引外國人才來台工作，行政院會今天拍板「完善我國留才環境方案」，國發會副主委高仙桂說，未來將仿新加坡作法，發放外籍高階人才來台6個月尋職簽證，還有國際者來台投資探路簽證，並針對美國商會反映多年的在台外籍人士所得稅偏高鬆綁，將提供國際人才來台工作前3年薪資所得稅優惠。

高仙桂說，現行外籍人士在台居留沒住滿183天，只需就源扣繳18%的稅負，但若超過183天，最高會累進課稅課45%，與香港只有2~17%、新加坡最高20%，差距甚多，希望研議針對國際高階人才，來台工作前3年給予所得稅優惠，至於優惠稅率多少等細節財政部研議中。

此外，研發單位聘僱外籍人才也將提供租稅優惠，因為研發單位聘僱外籍高階人才，早期研發過程沒有營利收入，外國人才薪資又高，外國人士租金旅費等雖可列入費用入帳，但雇主為外籍專才繳稅費用，形同稅上加稅，因此未來將考量是否在一定時間內給與薪資所得優惠，同時也要給予外籍人士子女在台教育費用，列入所得稅扣除額項目。

國發會為吸引外籍人才留台工作，這次從簽證、工作、居留、金融、稅務、保險、國際生活等七大面向進行鬆綁，共列出27項誘因，包括簡化來台驗證手續，採認英文文件，不需翻譯中文；簽發外國畢業生來台實習簽證6個月；核發國際高階人才來台6個月尋職簽證、國際業者來台探路簽證；修改《國籍法》，允許擁有雙重國籍，外國人才不需要放棄原本國籍，取得永居後不必住滿183天，鬆綁配偶及其子女來台依親；外籍新生兒納健保不必6個月等待期，研議鬆綁僑外生，受雇一定雇主外籍人士及其配偶未成年子不必居留6個月納健保；鬆 綁取得永外籍人士可納勞退新制等。

(工商)