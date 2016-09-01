捨不得子女沒媽媽 母攜2幼子燒炭亡
悲劇！35歲蕭姓女子未婚生下一對子女，疑因受不了感情折磨，選在鬼門關的日子帶著子女燒炭自殺共赴黃泉，蕭女死前對於家人念念不忘，字字句句都希望家人過得好一點，因為不希望子女們沒有媽媽，才會決定帶著他們一起走。
警方調查，蕭女留下遺書，利用通訊軟體Line傳語音訊息告知外傭有輕生念頭，家屬前往新店租屋處破門，三人已不在家中。家屬連忙向新店警方報案，透過手機定位，通報中和一警分局南勢派出所協尋。
警方前往烘爐地尋找，發現家屬通報的白色賓士車，副駕駛座炭盆還在燃燒，緊急破窗，救護人員抵達時，3人已明顯死亡、身體僵硬，無須送醫。警方發現，車內有安眠藥，蕭女左手抱著女兒、右手抱著兒子。
蕭女友人在現場執意要見遺體，在場崩潰大罵：「認識10多年了，為什麼不能看！」警方只好先安撫家屬情緒。
據悉，蕭女留下遺書透漏對於人生感到疲累，儘管將攜兒女共赴黃泉仍心繫家人，要父親少喝點酒，要胞兄與女友開店順利、過得好一點，因為不希望子女們沒有媽媽才會決定帶著他們一起走，遺書中還留下自己的提款卡密碼。
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