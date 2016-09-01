中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

21名中國人在新加坡感染茲卡病毒

中時電子報
點閱177
我要評比
2/10
新加坡茲卡
新加坡本土傳播的茲卡病毒病例已快速增至82例，其中有大量的外國旅客。圖為8月31日衛生工作人員在新加坡住宅區噴灑殺蟲劑。 （圖／新華社）

中國駐新加坡大使館向大陸媒體表示，目前已有21名中國人在新加坡確診感染茲卡病毒，其中部份人已痊癒。

新加坡現茲卡疫情 疾管署提升旅遊建議等級

據央視等多家大陸媒體報導，外國媒體傳出新加坡有大量中國人感染茲卡病毒，經向中國外交部求證後，確認駐新加坡大使館有收到當地衛生部的通知，有21名中國人在新加坡感染茲卡病毒。

中國駐新加坡大使館說，中國公民感染茲卡情況並不嚴重，部分人已經康復。

中國大使館還發出告示，提醒在新加坡的中國公民注意防範病毒，特別是孕婦要注意採取措施，避免被蚊蟲叮咬。如果出現感染病癥，應該立即求醫，如有需要，可向大使館尋求協助。

(中時電子報)

新加坡茲卡病毒感染人數增至56人

星國茲卡升溫 旅遊疫情「警示」
更多兩岸時事就在中時華人頻道
關鍵字：新加坡茲卡大使館感染孕婦
點閱177
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。