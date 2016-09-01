21名中國人在新加坡感染茲卡病毒

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新加坡本土傳播的茲卡病毒病例已快速增至82例，其中有大量的外國旅客。圖為8月31日衛生工作人員在新加坡住宅區噴灑殺蟲劑。 （圖／新華社）

中國駐新加坡大使館向大陸媒體表示，目前已有21名中國人在新加坡確診感染茲卡病毒，其中部份人已痊癒。

據央視等多家大陸媒體報導，外國媒體傳出新加坡有大量中國人感染茲卡病毒，經向中國外交部求證後，確認駐新加坡大使館有收到當地衛生部的通知，有21名中國人在新加坡感染茲卡病毒。

中國駐新加坡大使館說，中國公民感染茲卡情況並不嚴重，部分人已經康復。

中國大使館還發出告示，提醒在新加坡的中國公民注意防範病毒，特別是孕婦要注意採取措施，避免被蚊蟲叮咬。如果出現感染病癥，應該立即求醫，如有需要，可向大使館尋求協助。

(中時電子報)