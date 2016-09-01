降低肇事率！台中市151路公車駛進朝陽科大

朝陽科大校長鄭道明（中）與統聯客運公車部代表，在交通局長王義川（左）見證下互贈禮物，期許151路公車未來運量攀升。（林欣儀攝）

配合教育部「公車進校園」政策，台中市統聯客運151路公車，1日起正式駛進朝陽科技大學，並配合大學生作息，延長夜間末班車發車時間，朝陽科大校長鄭道明強調，從公車進校園後，學生機車肇事率降低約5成，效果卓著。

第一班駛進朝陽科大校園的151路公車昨正式上路，將取道國道三號到高鐵台中站，接著行經新光三越、大遠百等七期精華路段。鄭道明表示，從公車進校園後，學生車禍發生件數從前年的200多件、到去年下降約5成，今年又有151路公車進入，預計學校機車停車證發證件數可減少1000張。

交通局長王義川則說，151路公車原本只行駛到山下，考量安全、也希望吸引更多學生搭乘大眾運輸，決定延駛進入學校，末班車9點發車，到七期的時間為10點多，結合原有的131、132與133路公車，每天進校園的公車達297班次。

(中時)