蔡(火冏)燉：司法內在進步 跟不上國人期待

司法院副院長被提名人蔡(火冏)燉今天說，司法內在的進步，跟不上國人外在對司法的期待；他希望總統主持的司法改革國是會議，可擬定出讓法院裁判達到「迅速而公正」藥方。

民國105年司法院大法官提名審薦小組召集人、副總統陳建仁副總統陳建仁今天召開記者會，宣布提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡(火冏)燉為司法院正副院長，並宣布5位大法官被提名人；總統府今天將咨文送立法院，提請立院同意。

蔡(火冏)燉在記者會提到，自己擔任法官33年，大家都聽過前司法院長林洋港名言，法律的貞操不能懷疑，基於這樣的理念，法官待遇有大幅調整。

他說，也因此，過去20餘年來許多資優生進入司法圈服務。不過長期低迷的司法公信力，似乎沒有因為這些資優生的注入，而明顯提升。

蔡(火冏)燉說，司法改革雖已進行數十年，且大部分法律人相信現在法官已享有「審判獨立」的環境，卻仍未能導正許多國人認為法院是「有錢判生、無錢判死」、「法院判決對有權有勢的人比較有利」、「法院是某某黨開的」。

他認為，「這些似是而非的評價，憑良心講，對法官相當不公平」，到現在還有這樣的言論，也實在非常諷刺，不論有些人的這些想法是否錯誤或誤會，可以肯定的是「司法內在的進步，跟不上國人外在對司法的期待」，為了符合人民的期待，司法必然有很多再改進空間。

蔡(火冏)燉指出，國人對司法的期待，簡單說，是裁判「迅速而公正」，不過，巧婦難為無米之炊，沒有適當人力物力，案件源源不斷地湧進法院，希望法院每個案子都能「迅速而公正」，實在緣木求魚，這個不是喊喊口號或呼籲法官共體時艱，就可達到。

他指出，目前法官工作量仍然普遍忙碌。最高法院法官感嘆案件太多，沒有足夠時間研究複雜的法律問題，寫出擲地有聲判決；二審的法官怪罪最高法院民刑事庭數太多，各庭意見有時不一，法律見解統一機制不佳，常讓下級審法官無所適從；一審的法官抱怨，每星期有開不完的庭，哪有足夠的時間詳細閱卷及撰寫判決。

他說，這都是現實的問題，已存在數十年，要讓法院裁判達到「迅速而公正」的境界，可能還有一段路要走。

蔡(火冏)燉希望，未來政府可以對司法的人力物力為適當投資，更希望蔡總統主持的司法改革國是會議，可以擬定出讓法院裁判真正達到「迅速而公正」的藥方，並希望未來全體法官的努力，可以讓人民有感，也希望媒體對於許多盡心盡力的法官，適度鼓勵。1050901

(中央社)