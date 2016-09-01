G20峰會前夕 陸維權者又「被旅遊」

20國集團（G20）峰會即將在大陸浙江省杭州市召開。隨著峰會臨近，中國大陸不少維權人士和訪民（越級陳情民眾）再度受到監控，北京維權人士胡佳日前就遭便衣帶到深圳「旅遊」。

美國之音引述胡佳表示，若不離開北京，就要被軟禁到峰會結束，所以他選擇到深圳，順便見見在香港生活的女兒胡謙慈。

胡佳說，「9月6號杭州的會開完以後，我才能從南方回北京。我在深圳福田區一個酒店裡面，如果我在這邊見見女兒，他們（便衣）就在附近。比如我在飯館吃飯，他們就在鄰桌，但是盡可能保持不讓我女兒感到他們特別明顯的存在。」

20國集團峰會將於4到5日在杭州登場。如同每次舉辦大型政治會議或其他活動前夕，官方鎖定維權人士和訪民為「關心」的重點。

據報導，北京、上海、杭州近期都有上訪民眾、維權律師等受到警告，告知在峰會期間的「注意事項」。1050901

(中央社)