獲提名司法院長 許宗力提司改4看法

獲提名司法院長的許宗力今天提出釐清司法公信力不彰原因、讓人民參與審判、讓人民針對裁判違憲可聲請大法官解釋、終審法院設大法庭，重建統一法律見解的機制等4項司法改革看法。

「民國105年司法院大法官提名審薦小組」召集人、副總統陳建仁上午召開記者會，宣布提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡(火冏)燉為司法院正副院長，並宣布5名大法官被提名人。

出席記者會的許宗力說，獲提名是他的責任，也是他的榮譽，在立法院還沒通過人事案前，他要利用這個機會談對司法改革的看法。

許宗力提出釐清司法公信力不彰的原因、讓人民參與審判是可以討論的改革方向、讓人民針對裁判違憲也可以聲請大法官解釋、終審法院設大法庭，重建統一法律見解的機制等4項司法改革看法。

釐清司法公信力不彰的原因方面，許宗力說，根據司法院統計，平均每個月會有1件裁判個案遭受輿論批判，累積下來，法院在民眾心目中的評價低落。

他認為，如何使法官認事用法不至於與社會價值相當性脫節太遠，是亟需在司改會議討論，但不能忽略的，人民對法院的信賴度不高，也有可能是出自人民的誤解，尤其因基礎的法治教育未能落實，人民憑其素樸的、直覺的正義感判斷事情，有時會對司法作出不公的指控，動不動批評恐龍法官。

許宗力指出，導致司法公信力不彰的部分原因也可能出自極少數律師濫行興訟，案件輸了就怪罪法官。涉及政治敏感案件，司法每每在藍綠對抗、政治撕裂社會的困局中成為永遠的輸家，勝訴一方固然讚揚司法有救了，但敗訴一方總是指摘政治黑手從中操控，這些指責對絕大多數秉持良心兢兢業業的法官是不公平的。

讓人民參與審判方面，許宗力認為是可以討論的改革方向。他說，如何使法院判決不至於與社會價值相當性過於脫節，方法之一是讓人民參與審判。

他認為，目前觀審制似已陷入困境，陪審也可能與台灣所屬歐陸法系的法律體系相去較遠，短期內較無可能引進，較可行的似乎是參審制。

讓人民針對裁判違憲也可以聲請大法官解釋方面，許宗力說，為使人權獲得更周延保護，他期盼能修法，讓人民也能針對裁判違憲聲請大法官解釋。

終審法院設大法庭，重建統一法律見解的機制方面，許宗力指出，影響司法公信力的因素很多，他認為關鍵之一是法官法律見解不一致，民眾無所適從，出現官司勝負，有時繫於碰上哪位法官的運氣。

許宗力認為，向來統一法官法律見解的機制是判例，判例有拘束力的另一面，表示沒有被選為判例的所有其他裁判先例都沒有拘束力，無形中鼓勵法官在判例之外，以審判獨立為名，各吹各的一把號，反而有惡化、加深司法見解歧異之嫌。

他呼籲，最高法院（含最高行政法院）每一個判決都是判決先例，都應對下級審擁有相同拘束力，經由審級制度，達成垂直統一法律見解的目標。1050901

(中央社)