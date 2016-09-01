行政院通過住宅法修正草案 列優先法案

總統蔡英文提出8年20萬戶的社會住宅政策，行政院會今天通過住宅法修正草案，將提供弱勢的社會住宅比率提高為30%以上，並列為行政院的優先審議法案。

行政院發言人童振源在行政院會後記者會轉述，行政院長林全在院會中表示，這次修正是推動安心社會住宅政策的配套，目的是打造高品質、無障礙的住宅環境，達成蔡總統所宣示8年內辦理20萬戶社會住宅的政見，落實居住正義。

內政部次長花敬群表示，住宅法在民國100年12月立法完成，經過5年發現實務推動上有調整必要，新政府上任後進行大規模修訂工作。住宅法原有54條文，今天通過版本有70條文，完全沒有修訂的法條僅10條，是很大的翻修、新訂過程。

花敬群表示，這次修法重點首先是健全社會住宅興辦機制，透過降低社會住宅土地成本，讓地方政府用長期租用降低財務壓力，讓公有土地或建築物參與都市更新，並透過地價稅和房屋稅減免，降低社會住宅營運成本。

他表示，另一重點是把市場上空屋轉換為社會住宅，希望透過包租代管善用空餘屋，修法讓參與包租代管的房東租金所得稅減免，並提升必要損耗及費用的減除額度。對於參與包租代管業者給予免徵營業稅，一方面讓空屋有意願參與，同時發展民間租屋服務事業，背後包含住宅政策與產業發展政策，達到雙效。

花敬群指出，第三重點是強化住宅業務組織量能。社會住宅興辦過去強調由地方政府主導，這次增訂地方主管機關也有興辦社會住宅的權責；為了辦理社會住宅，增訂住宅專責法人或機構的設立法源；並增訂成立住宅審議會的法源，包含住宅政策擬訂等，希望由外部專業人士來監督或協助規劃。

他表示，另一重點在於保障弱勢者居住權益，修法將社會住宅的經濟或社會弱勢者的保障比率提升至30%以上；此外，很多在都會地區求學、工作者並未設籍，修法要求提供一定比率給未設籍但有需求的青年。比率會由地方政府依據實際需要彈性調控，以台北市政府為例，目前表示會提供5%。

此外，花敬群表示，過去收租採用齊頭式標準，修法針對社會住宅承租的租金計算，斟酌所得狀況、負擔能力和市場行情，訂定分級收費基準。原則上會給予經濟者最低租金，社會弱勢者次低，一般家戶可能是市價8折，至少分3類標準。

花敬群表示，修法也規定社會住宅要保留一定空間作為必要附屬設施之用，包括長照、托育、青年創業等，讓社會住宅不只是居住功能，甚至是社福、創業基地。並增訂非營利私法人可以承租公有社會住宅，再轉租經濟或社會弱勢。

他表示，住宅法修訂不只為了社會住宅，也要改革居住品質，修法增訂主管機關要清查不符基本居住水準家戶，進行輔導；並增訂住宅性能評估制度的獎勵及強化規定，首先將針對新建住宅採取獎勵方式推動，未來則針對一定屋齡的房屋，希望加強耐震、防火，並結合「安家固園」方案或都市更新計畫推動。

對於外界質疑把弱勢保障比率調高為30%，是對社團讓步，花敬群表示，當然社會上有比率太高的聲音，但30%是以整個縣市作為認定比率，而非單一個案都要30%，可以透過包租代管進行調控，降低外界疑慮。

他也表示，目前社會上對弱勢的概念太過狹隘，其實經濟或社會弱勢者的12種身身分，包括65歲以上、育有未成年子女3人以上等，有各式各樣類型，不要狹隘認為就是低收入戶。1050901

(中央社)