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愛國者三型飛彈首次在台北市公開展示。(呂昭隆攝)

九三軍人節將至，國防部今天舉行「軍人節暨國軍人才招募活動」，上午首度展示愛國者三型飛彈，這也愛國者三型飛彈第一次在台北市公開展示。

國防部今天在自由廣場舉行「軍人節暨國軍人才招募活動」，下午有三軍樂儀隊、陸軍專校戰鼓隊、陸軍特指部戰技操演、海軍陸戰隊蛙人操及莒拳隊操演等單位表演。

裝備陳展部份，有愛國者三型飛彈、天弓一型飛彈、雷霆2000多管火箭、M3浮門橋、復仇者飛彈車、雲豹甲車等12項裝備陳展；互動體驗有T-91步槍模擬射擊、90手槍模擬射擊區、偽裝體驗含小型天堂路等7項體驗。

飛彈指揮部的說明官邵毅維表示，愛國者三型飛彈是防空型飛彈，並兼具反彈道飛彈的功能，在防空方面，愛國者三型飛彈的攔截距離是70公里，攔截高度為24.4公里；而反彈導飛彈的攔截距離是35公里，攔截高度為20公里。

(中時)