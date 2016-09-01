台北捐血中心送好康 捐熱血抽貝克漢跑鞋
捐血一袋不僅能救人一命，還有機會抽中當紅跑鞋！為提升年輕族群的捐血率，台北捐血中心今推出「捐熱血抽跑鞋」活動，在9月28日之前，只要在北部指定的捐血室和捐血站捐出全血，就有機會抽中當紅運動跑鞋adidas Ultra Boost。
台北捐血中心企劃課課長陳絜先說，根據近年來觀察，在整體捐血民眾中，年輕族群的捐血率始終拉不起來，在我國同時邁入高齡化的時代，該情形是個不容小覷的警訊。該中心選擇了時下相當火紅、包括貝克漢和余文樂等明星均穿過的球鞋，作為抽獎禮品，就是為了拉高年輕人捐血意願。她補充，未來也會因應各年齡層族群，推出相對應的活動。
不少人捐血常就近找點、哪裡可捐就哪裡去。陳絜先說，這次活動內容排除捐血車，就是想讓更多人踏入捐血室和捐血站，體驗更寬敞、更舒適的捐血環境。
目前全台各地最新血液庫存量，除了花蓮各血液均庫存量均為偏低的4~7日，其餘各地、各血液庫存量均為正常的7日以上。但陳絜先說，以北部為例，昨日捐血量僅1100c.c.，領出量卻達2600c.c.，等於在吃前幾天的老本。他說，若遇到極端氣候，包括秋颱、酷熱等天氣時，「醫院的血液需求量不減，但民眾捐血意願、捐血量卻大幅下降的情形下，庫存量很容易在短短數天內就見底」，故仍呼籲民眾養成定期捐血的習慣。
該次「捐熱血抽跑鞋」活動的限定捐血室或捐血站，台北市為關渡、南海、捷運、長春、市府，新北市為三重、板橋、府中、新店、汐止，以及基隆站和宜蘭站。詳情請上台北捐血中心粉絲團。
(中時)
關鍵字：台北捐血中心
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