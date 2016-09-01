捕獲野生一姐？ 謝淑薇疑似已回台療傷

今日有網友直擊，疑似拍到謝淑薇本人出現在台北，且左腳纏著繃帶。（網友提供）

於凌晨才傳出退出美網賽事的謝淑薇，今日有網友疑似拍到謝本人出現在大安路上，且左腳踝亦有綁著繃帶，因此推測謝淑薇已回台養傷，讓網友興奮直呼：「捕獲野生一姐！」

在里約奧運棄賽的謝淑薇立即轉戰美網，說來也巧，她在女網單打首輪遭遇的對手正是被她「放鴿子」的莊佳容之搭檔邦達蓮珂(Kateryna Bondarenko)，賽中謝淑薇不但在首盤遭對手0比6橫掃，更在第2盤扭傷了左腳踝最終輸球，賽後她便在臉書PO文表示：「賽會防護員建議看醫生。壞了就放假，把每年7月放的假期補回來；好了就繼續打比賽。」

然而，在台灣今日凌晨時間，謝淑薇退賽消息傳出，讓原本球迷還期待她與詹詠然/詹皓晴在女雙賽事碰頭的「世間情」戲碼宣告破局，而第2種子詹家姐妹的對手改由中國韓馨蘊／張愷琳遞補。但值得一提的是，今早卻有網友直擊，疑似在大安路上目睹左腳纏著繃帶的謝淑薇，讓網友驚呼：「捕獲野生一姐！」

據了解，在女單首輪結束後，謝淑薇相繼退出女雙賽事，且未見混雙籤表，若該圖片是謝淑薇本人，以紐約飛行台灣時間與官方證實她退賽的時間來看，推測謝在單打比賽結束時，便已提出退賽並返回台灣療傷，因此也讓球迷無法目睹她與詹家姐妹間的宿命對決。

(中時電子報)