行政院拍板 開放中國大媽買基金債券

我要評比

行政院今天拍板，將開放中國大陸地區投資人及在台陸企投資基金及外幣債券，盼活絡國內資金動能；金融監督管理委員會副主委桂先農表示，希望在3個月內上路實施。

行政院會上午通過金管會提出的「三力四挺」方案。桂先農在行政院會後記者會表示，將開放已在台灣取得居留證的大陸人士及在台陸資投資事業，投資新台幣計價的基金包含指數股票型基金（ETF），不受現行5億美元額度限制。

他表示，依法入境，但沒有居留證，像是來台灣旅遊的大陸觀光客可以購買新台幣計價的基金，與QDII共用5億美元額度。未入境大陸人士則不能投資。

桂先農表示，投資外幣計價但「投資國內市場達30%以上」的基金，除了與QDII共用5億美元額度外，額外增加5億美元額度；對於「投資國內市場未達30%」的外幣基金，以及外幣債券，則沒有設額度控管。

桂先農表示，開放投資的不是QDII，因此不涉及兩岸服務貿易協定，投資標的是外幣債券與基金，也不會有對國內上市櫃公司股權控管的情形，可以解除這樣的顧慮。

桂先農表示，金管會已經與中央銀行、經濟部、陸委會等相關部會就開放架構取得共識，後續還要配合修正「大陸地區投資人來台從事券投資及期貨交易管理辦法」，並報行政院核定，希望最快3個月內可上路實施。1050901

(中央社)