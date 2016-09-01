餿水油2週年 環署祭奇招防堵

(中央社記者余曉涵台北1日電)黑心餿水油事件即將屆滿2週年，為了避免再度有不肖廠商回收廢食用油後精煉成食用油，環保署經過長達1年的研究，終於找到關鍵「指紋」，未來將跨部會合作，防堵食安事件。

2014年9月4日爆發一連串的黑心油事件，其中強冠公司收購廢油和餿水油，重新精煉家包裝後，售出給各大食品業者。也連帶爆發頂新集團疑似進口劣質飼料油製成食用油事件。

為了避免再有不肖業者回收廢食用油精煉後再度賣給消費者，行政院環境保護署廢棄物管理處經過1年的研究，終於發現關鍵「指紋」技術，可以用來檢驗油品是否是用廢食用油提煉。

環保署廢管處長吳盛忠說，團隊將從夜市攤商取得的油炸專用油、大豆沙拉油、好炸油等，分別拿去油炸。攤商使用比例最高的油炸專用油油炸0、6、12、18小時；大豆沙拉油跟好炸油等分別炸0跟12小時，且每小時油炸1份薯條後，再模擬精煉處理。

吳盛忠表示，相關油品會經過脫蠟、脫色跟脫臭處理後進行分析，發現已醛、戊醛等化合物的積分總面積仍大於原油的10倍以上。雙聚物跟三聚物的比例也分別高於市售油品的2至3倍，總聚合物的百分比更超過7%，約為市售油品0.7%的10倍左右。

吳盛忠強調，未來如果以這些指標當作「指紋」，就能徹底的知道出廠的油品是否有用廢食用油提煉，且這些「指紋」一般民眾跟業者是無法輕易去除的。

由於防堵食安事件並非1個部會的責任，環保署說，相關的研究報告也會供其他相關部會參考，並會合作規劃出一套使用方式，讓民眾遠離廢食用油的危害。1050901

(中央社)