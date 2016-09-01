華航董座報喜 2017年復飛倫敦

我要評比

華航董事長何煖軒今天表示，明年(2017年)復飛倫敦航線。

何煖軒上任兩個多月，今天首次與媒體餐敘，並預告停飛多年的倫敦航線將復飛。

華航總經理謝世謙也說，倫敦航線將採直飛不中停，除了台灣旅客外，主要是紐西蘭及澳洲的轉機客，根據評估，紐澳赴歐洲的旅客，約55%到英國。

華航是2010年3月開航倫敦，2012年3月停飛，目前是與荷蘭航空共用班號。1050901

(中央社)