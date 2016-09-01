遭前妻吞千萬仍替馬蓉說話 趙擎：是替孩子著想
大陸男星王寶強日前閃電宣布離婚，並吐出實情是因妻子馬蓉與經紀人宋喆有不正當關係，使馬、宋兩人頓時成了過街老鼠，而十多年前遭妻子狠捲走5千多萬的趙擎，日前對此有感，在微博呼籲大家冷靜，卻遭網友狂酸，對此，趙擎昨(8/31)為新劇現身，透露自己是站在小孩的角度思考，才會勸大家別一窩蜂朝馬蓉丟石頭。
趙擎日前在微博分享馬蓉遭網友惡搞為「賤人」的照片，語重心長說：「雖然她真的很不應該，但是這麼做，如果逼到一個女人去自殺，而她畢竟是孩子的母親，真的好嗎？」沒想到卻引來網友謾罵，昨他與謝祖武、蔡振南等人出席文化部《閱讀時光Ⅱ》改編戲劇作品宣傳活動，澄清發文當下是替孩子著想，不忍小孩長大後發現媽媽被攻擊成這樣，會因此受傷。
而趙擎為這10年多半在大陸發展，如今回到台灣拍戲，使他開心有回家的感覺，媒體好奇問他是否有新對象？考慮再婚嗎？他直言短時間不會再考慮婚姻，「需要更多時間治療傷口」，他也心疼母親近年身體不好，透露希望能多接台灣的工作，才能有機會多陪伴、照顧媽媽。
(中時電子報)
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