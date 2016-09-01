台北馬拉松12月18日北市府前廣場起跑

2016台北馬拉松古城巡禮經典30，打造全新歷史賽道，由體育局長鄭芳梵(左三)、路跑協會名譽理事長紀政(右三)、路跑協會理事長曹爾忠(右二)、世大運重點選手曾廷瑋(左二)、陳宇璿(右一)、加油大使熊讚(左一)點燃聖火，宣告於今日(1日)中午1200開放登記報名。(主辦單位提供)

2016台北馬拉松預定12月18日在台北市政府前廣場起跑，介於2016年里約奧運與2017年台北世大運之間的第20屆台北馬拉松也將在這個充滿國際運動氛圍的時間點上有更大的突破。

1日記者會上一開始就播放今年宣傳影片，藉由這段台北馬拉松的剪輯影片，呈現出歷年台北馬拉松所達成的成就與精神。從第三人稱的角度刻畫出臺北馬拉松的歷史背景與成果，最後以「Run My Way！」突顯出今年的賽事精神。接著，現場特別請到推動臺灣馬拉松運轉的代表性人物、中華民國路跑協會名譽理事長，同時也是我國奧運國寶「飛躍羚羊」紀政出席致詞。透過與台灣馬拉松有著很深的淵源的紀政女士來介紹已經有30年歷史、即將邁入第20屆的台北馬拉松(1989-1999年因捷運施工而停辦)，並分享過去選手時期是如何調整自己、面對國際賽事的壓力。

身任中華民國路跑協會名譽理事長的紀政在記者會中興奮的說道：「看到國內馬拉松賽事日趨成熟，並且越來越多年輕人投入到賽事中，我覺得相當欣慰。有著30年歷史的台北馬拉松今年也走入第20屆了，完全感受不到因為臺北捷運施工而停辦的那十年『空窗期』所造成的影響。而像是臺北馬拉松這種國際化的城市馬拉松能越辦越好，也代表我們國內的運動越來越進步！」

中華民國路跑協會曹爾忠理事長也補充到：「台北馬從草創期一千多人參與，到後來變成萬人響應、年年秒殺的國際型賽事，真的很感謝國人的支持以及跑者們的參與，以及臺北市各單位的大力支持。」

對此，台北市體育局鄭芳梵局長也說到：「一直以來台北馬拉松都是國內指標性的馬拉松賽事，在路跑協會與各大企業的努力之下，加上台北市民的支持才能有今天的第20屆賽事。也預計在今天中午開放登記抽籤，大家一起來Run My Way！」

(中時電子報)