住宅法修正 社會住宅設就業就學青年一定比例

為推動總統蔡英文8年20萬戶社會住宅承諾，行政院會今通過《住宅法》修法，除了社會住宅保留給弱勢的比例提高到30%，並列行政院優先審議法案。內政部次長花敬群說，未來將提供給一定比例社會住宅給在當地未設籍的就業或就學青年，台北市就承諾提供5%給未設籍青年，但入住後需設籍。

花敬群表一禦，社會住宅的租金將分級收費，依照承租者的能負擔的經濟能力，分為經濟弱勢、社會弱勢和一般人；且未來社會住宅不會只有住宅，會保留一定空間做為社區附屬設施，如青年創業、社區長照、托育等。花說，未來社會住宅也提供非營利法人可以承租公有社會住宅進行經營。

為健全社會住宅的興辦，花敬群表示，除用公有非公用土地興辦社會住宅外，還有鼓勵民間興辦措施，如獎勵容積率、參與都市更新；房東若以包租代管的方式參與社會住宅，租金所得稅可以減免1萬元，超出部分六成列費用，同時租金收入及服務費用免徵營業稅。

住宅法修法後，弱勢家庭最多可以租用12年，花敬群說，因為政府現在興建的戶數少，不敢一開始就承諾永久居住，這樣興辦的壓力會很大，希望透過12年政策推動和努力，12年後可以不用搬家。

對於外界質疑把弱勢保障比例調高為30％，是對社團讓步，花敬群說，當然社會上有比例太高的聲音，但30％是以整個縣市作為認定比例，而非單一個案都要30％，可以透過包租代管進行調控，降低外界疑慮。

(工商)