長庚永慶盃9月25日開跑 逾4萬人報名

永慶盃路跑即將在9月25日開跑，已有超過4萬人報名。（長庚提供）

第7屆長庚永慶盃路跑活動即將於9月25日在台北、嘉義、高雄以及北京、廈門等五地同日開跑，長庚醫院統計，目前報名人數已經突破4萬人，為歷年之最，而今年里約奧運國手許淑淨、郭婞淳、陳建安、鄭怡靜將擔任活動代言人，共同邀請全國民眾一起跑出健康。

林口長庚紀念醫院發言人李學禹表示，今年長庚路跑活動的台北會場，將於總統府前廣場舉辦，為鼓勵民眾勇於挑戰自我，將新增10公里競賽組，賽道由總統府出發，經新生高架來回，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元。

嘉義會場則結合故宮南院共同舉辦，讓民眾在路跑之際，同時能欣賞故宮之美。高雄澄清湖會場則由里約奧運舉重金牌國手許淑淨親自領跑。

長庚運動醫學整合照護小組總召林瀛洲表示，路跑是相當方便進行的一項運動，正確的跑步方式對於維持體態和身心健康都有正面的助益，因此在國內相當盛行。不過不正確的路跑方式或是錯誤觀念所造成的運動傷害，卻往往讓許多民眾還沒感受到路跑的好處，反先吃足了苦頭。

所以，他建議有興趣路跑民眾，必須循序漸進，量力而為，切勿過度劇烈，才能避免運動傷害。

今年參加里約奧運的我國舉重國手許淑淨、郭婞淳，桌球國手陳建安、鄭怡靜，平時的訓練也多有跑步項目。鄭怡靜認為，跑步能訓練耐力、維持體能、保持精神，進而提升運動表現；跑步前的動態暖身以及跑步後的肌肉放鬆伸展，都是提升成績的小撇步。

陳建安說，跑步能提升肌力、肌耐力、心肺功能及爆發力，這對於運動員是很重要的，而重要的是跑步前確實的伸展拉筋，配合漸進式的跑法，最後搭配衝刺來提升爆發力；另外在情緒方面跑步可以沉澱心情，比賽前跑步有助於提升比賽的專注力。

(中時)