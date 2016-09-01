抵觸戶搬瓦斯靜坐 高雄果菜市場拆遷受阻
高雄市政府今天執行十全果菜市場用地抵觸戶拆遷工作，遭住戶及聲援民眾搬瓦斯、停汽車、搬家當等多方阻撓，高喊「反迫遷、護家園」，自救會會長吳富雄還以身套鐵鍊，警方出動300警方到場維持秩序，現場指揮官、農業局副局長鄭清福多次與民眾溝通未果，離開時一度遭抗議民眾包圍，由警方保護才突圍，至中午除了斷電外，拆除仍無進展。
抗爭行動有來自各地的社運人士加入，昨晚即徹夜以音樂會「守夜」，今天更以瓦斯桶及汽車、家當阻擋周遭馬路，早上8點，警方及農業局陸續進駐，自救會會長吳富雄手捧先人遺照，將鐵鍊套在身上，與聲援民眾靜坐高喊口號，後來乾脆坐在瓦斯下無言的抗議。
警方由三民二分局代理分局長陳德源親自督軍，農業局副局長鄭清福擔任現場指揮官，由於市府下達「不衝突」、「不強制」、「不驅離」的「三不」政策，採柔性勸導，怪手一度只夾鐵皮，就遭抗爭民眾反抗而停止。
台電人員則在警力保護下持續進行斷電，有女住戶見狀，激動的哭喊要撞頭自殘，經家屬安撫，情緒才平息。
農業局副局長鄭清福表示，附近民眾有打通十全路及做滯洪池的需求，拆遷是合法的，會持續，兼顧情理法，但也會遵照市府指示，不與住戶正面衝突，儘量溝通。住戶黃建財說，他有土地20多坪，不要補償費，只要政府把地還給他。
中午豔陽高照，鄭清福希望抗爭民眾先撤，保重身體，也不斷與住民溝通，但抗議民眾希望他承諾協調，雙方沒有交集，拆遷抗爭至下午仍對峙中。
(中時)
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