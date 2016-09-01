羅賽芙遭彈劾 拉美左派政府召回大使

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巴西參議院今天以61票贊成，20票反對，通過彈劾總統羅賽芙，結束左派工人黨（Workers Party）長達13年的執政，拉丁美洲的左派政府十分不滿，召喚大使了解。

路透社報導，委內瑞拉、玻利維亞、厄瓜多今天都召回駐巴西大使討論羅賽芙（Dilma Rousseff）遭彈劾一事。古巴共產政府則說，羅賽芙遭彈劾，有部分代表了對拉丁美洲進步政府的「帝國主義」攻擊。

美國國務院對美、巴堅強的雙邊關係有信心，並表示巴西的民主制度是在憲法框架內行事。

巴西總統一職由泰梅爾（Michel Temer）接任，他透過電視對全國講話時，呼籲國人團結救經濟。

泰梅爾推動民營化、改革巴西太優渥的年金與福利法、訂定公共資金天花板等政見，希望今年能獲議員通過，但在街頭和國會都可能面臨工人黨的激烈反對。

親羅賽芙的群眾今天連續第3天在巴西最大城聖保羅示威，和鎮暴警察爆發衝突，遭警方出動催淚瓦斯驅離。1050901

(中央社)