拚國會外交 時代力量展開10天歐美行

時代力量立委黃國昌、徐永明等人明天起將展開為期10天的國會外交行程，預計到美國、歐洲等地進行專題演講及拜會各國議會友台小組行程，並趕在13日開議前，回到台灣。

時代力量立法院黨團總召徐永明、執行黨主席黃國昌上午在立法院舉行記者會。徐永明在會中公布時代力量「用世界的高度，走台灣的路」國會外交行程，將在9月2日啟程前往歐洲及美國，為期10天，會與各國的友台國會議員、智庫進行交流，也會就時代力量目前在國會的工作進行分享。

黃國昌表示，出訪行程在暑假前就開始討論，但因為立法院的議程充滿不確定性，又擔心有二次臨時會，所以行程上持續的有異動；黃國昌表示，非常感謝這次協助安排的國際友人，原來有安排要到日本東京，但配合立法院開議的時間所以取消，期待之後有機會與日本國會交流。

黃國昌說，美國行程預計是他與徐永明前往；歐洲行程則由他與立委高潞．以用一同出訪。

根據時代力量黨團提供的行程表，黃國昌將在德國法蘭克福進行「新國會的改革方向」專題演講，另外在美國則會有「台灣國家定位的未來」及「轉型正義的立法」等專題演講。1050901

(中央社)