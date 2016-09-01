拚國會外交 時代力量展開10天歐美行
時代力量立委黃國昌、徐永明等人明天起將展開為期10天的國會外交行程，預計到美國、歐洲等地進行專題演講及拜會各國議會友台小組行程，並趕在13日開議前，回到台灣。
時代力量立法院黨團總召徐永明、執行黨主席黃國昌上午在立法院舉行記者會。徐永明在會中公布時代力量「用世界的高度，走台灣的路」國會外交行程，將在9月2日啟程前往歐洲及美國，為期10天，會與各國的友台國會議員、智庫進行交流，也會就時代力量目前在國會的工作進行分享。
黃國昌表示，出訪行程在暑假前就開始討論，但因為立法院的議程充滿不確定性，又擔心有二次臨時會，所以行程上持續的有異動；黃國昌表示，非常感謝這次協助安排的國際友人，原來有安排要到日本東京，但配合立法院開議的時間所以取消，期待之後有機會與日本國會交流。
黃國昌說，美國行程預計是他與徐永明前往；歐洲行程則由他與立委高潞．以用一同出訪。
根據時代力量黨團提供的行程表，黃國昌將在德國法蘭克福進行「新國會的改革方向」專題演講，另外在美國則會有「台灣國家定位的未來」及「轉型正義的立法」等專題演講。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。