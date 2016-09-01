許宗力：卸任大法官近5年 再任無違憲

獲提名司法院長的許宗力今天表示，他卸任大法官已將近5年，考量既非連任，再任間隔也超過4年，並無違憲疑慮，因此決定接受提名。若一定要禁止再任，建議修憲。

「民國105年司法院大法官提名審薦小組」召集人、副總統陳建仁上午召開記者會，宣布提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡(火冏)燉為司法院正副院長，並宣布5名大法官被提名人。

外界質疑許宗力曾任大法官，任期已滿，若再提名恐有違憲之虞，許宗力在記者會說，憲法增修條文第5條第2項規定，「司法院大法官任期8年，不分屆次，個別計算，並不得連任」，連任是指一任任滿後，馬上無縫接軌，繼續任下一任。

他認為，如果把不能連任擴張解釋為不能再任，逾越法律解釋的界線。

許宗力表示，曾任國大代表，同時也是現行大法官任期條款的提案人彭錦鵬曾說明，當時制度設計原意是禁止連任，並不禁止再任。

不過，許宗力也說，如果卸任幾個月或一年馬上再任，對審判獨立可能有影響，他認為應該避免。至於要經過多長時間才適合再任，他認為應該至少4年。

許宗力指出，他自民國100年9月卸任大法官迄今已將近5年，考量既非連任，再任間隔也超過4年，並無違憲疑慮，因此經考慮後決定接受總統提名。

他表示，近1週來質疑違憲聲浪一波波襲來，對他來說確實是始料未及，令他個人感到沮喪，但沒有影響他對再任並未違憲的確信。

許宗力指出，如果大家無論如何一定要禁止再任，他的建議就是修憲，學學德國聯邦憲法法院法第4條規定，明文把連任與再任兩者都一併列舉禁止掉，同時修法規定年齡上限，例如大法官只能到70歲。

許宗力表示，他個人有再任並未違憲的確信，如果沒有這個確信，當然不會接受提名，事實上，總統會提名他，應該也有不違憲的確信。

他說，如果提名咨文送到立法院，針對卸任大法官在卸任5年再任大法官有無違憲，如果立法院願意聲請釋憲，這樣是「一槌定音」，非常好的方式，他會尊重立法院的決定。1050901

(中央社)