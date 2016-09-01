怕修杰楷再崩潰 賈靜雯力保咘咘「那兩點」

賈靜雯秀出咘咘運動後洗澡出浴照片。（圖／取自賈靜雯AlyssaChia臉書）

咘咘日前過一歲生日。（圖／取自賈靜雯AlyssaChia臉書）

賈靜雯去年與修杰楷結婚，姊弟戀修成正果，8月生下兩人愛女「咘咘」，咘咘遺傳了爸媽的好基因，擁有一雙呆萌大眼，融化許多粉絲心，日前母女倆獲邀上大陸實境秀《媽媽是超人》，讓不滿一歲的咘咘成為年紀最小的「網紅」，賈靜雯今(1日)分享跟女兒去運動照片，以防在當替代役中的修杰楷崩潰，賈靜雯特別替咘咘保住了「那兩點」，笑翻粉絲。

賈靜雯與修杰楷喜得愛女後，便時常在網上分享女兒咘咘可愛照片，先前賈靜雯秀出咘咘戴假髮照，卻讓修杰楷好崩潰，直喊：「噗！你開心就好。但可以不要只穿內衣嗎！」可見愛女心切，今賈靜雯再分享咘咘運動後洗澡出浴的照片，笑說：「運動完洗個澡好舒服啊（不能露點點，不然爸比又要崩潰了）」，並貼出咘咘裸上身照，但「兩點」用愛心巧妙遮住。

見到咘咘洗完澡後萌萌睜著大眼、頭髮微濕的可愛模樣，引來不少粉絲留言，笑說：「這大眼睛太不合科學～萌翻了」、「爸比會說還是太暴露了，要好好穿衣！」、「阿咘的大眼好迷人」。

(中時電子報)