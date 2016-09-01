新官上任 Haider Ackermann接任Berluti創意總監
法國紳士品牌Berluti今宣布任命Haider Ackermann為品牌創意總監，並將於明年1月巴黎男裝周首度展示他為品牌設計的第一個系列，對品牌來說這也是自年初前任設計師Alessandro Sartori跳槽Ermenegildo Zegna後的一劑強心針。
曾被老佛爺卡爾拉格斐欽點為接班人的Haider Ackermann，出師自比利時安特衛普皇家藝術學院，首於2003年巴黎時裝周發表個人同名品牌女裝系列，其擅長以立體剪裁及混搭多種材質勾勒出服裝令人驚喜的流暢輪廓，而在2013年他也將經典設計筆觸擴展至同名品牌男裝系列設計當中。
對於加入Berluti這個擁有百年歷史的品牌，Haider Ackermann感到十分榮幸，「這是一個代表奢華優雅男裝的頂級品牌，接受這個全新挑戰讓我備受鼓舞。」而品牌執行長Antoine Arnault也期待Ackermann的加入能將品牌帶至一個新的境界，並表示：「他的天賦與新穎的創意讓他成為品牌創意總監的絕佳選擇。我確信，他的卓越遠見將為Berluti帶來獨一無二的機遇。」
(中時)
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