印度證實：13名國民在新加坡感染茲卡

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自蚊子散播的茲卡（Zika）病毒在新加坡一處工地首次感染30多名工人並爆發疫情後，印度外交部今天證實，13名印度國民在新加坡檢測茲卡呈現陽性反應。

印度外交部發言人史威魯普（Vikas Swarup）表示，「根據我國駐新加坡大使館，13名印度國民在新加坡檢測茲卡（病毒）呈陽性反應。」1050901

(中央社)