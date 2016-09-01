政治獻金收入 民進黨多國民黨1億
監察院今天公布104度政黨政治獻金收支結算表，民進黨政治獻金收入新台幣1億9221萬餘元，多於國民黨的9141萬餘元；民進黨與國民黨收支都有結餘，分別3431萬餘元與933萬餘元。
根據監察院公布的104年度政治獻金收支結算表，民進黨政治獻金收入1億9221萬1828元，其中個人捐贈收入1億3147萬6878元、營利事業捐贈收入5001萬3400元、人民團體捐贈收入106萬2000元。
支出方面，民進黨支出總計1億5789萬4722元，其中用於選務費用支出最多有6346萬1950元，其次是業務費用支出有3360萬6922元。合計結餘3431萬7106元。
國民黨方面，去年政治獻金收入9141萬9843元，其中個人捐贈收入4023萬4257元、營利事業捐贈收入5026萬元、人民團體捐贈收入75萬元。
國民黨去年支出總計8208萬4777元，其中用於捐贈其推薦的公職候選人競選費用支出有4860萬元最多，其次是選務費用支出有1586萬841元。合計結餘933萬5066元。1050901
(中央社)
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