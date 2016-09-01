蔡(火冏)燉屬司法改革派 民間團體寄重望

最高法院法官蔡(火冏)燉獲提名擔任司法院副院長。蔡(火冏)燉法官司訓所20期畢業，曾任台北、板橋等地院法官和高等法院庭長，除資歷完整，也是司法改革派人物，是推動「法官法」的關鍵人物，受司改人士肯定。

司法院正副院長人選，一波三折。總統蔡英文日前提名公務員懲戒委員會委員長謝文定和司法院秘書長林錦芳出任司法院正副院長，但遭到各界反彈，謝文定和林錦芳因此退出提名，蔡總統重新尋覓人選。

「民國105年司法院大法官提名審薦小組」召集人、副總統陳建仁上午召開記者會，宣布總統蔡英文提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡(火冏)燉為司法院正副院長，並宣布5位大法官被提名人；總統府今天將咨文送立法院，提請立院同意。

法官司訓所20期結業、現年63歲的蔡(火冏)燉現任最高法院法官。他於民國78年8月開始從台北地方法院法官做起，迄今已在司法界26年。

蔡(火冏)燉曾歷任雲林、桃園、板橋地方法院法官，以及基隆地院法官兼庭長、高等法院法官兼庭長，司法經歷堪稱完整。在司改人士眼中，蔡(火冏)燉屬於改革派的人物，也是推動「法官法」的關鍵人物。

蔡(火冏)燉過去曾說過，司改講白了就是兩個，品質與效率，而法官的裁判品質好不好、效率高不高，一個案子是否拖了數十年，這牽涉到人事結構、訴訟制度的建構，也涉及整個司法文化，雖然無法一蹴可幾，但仍應從這方面去努力。1050901

(中央社)