田弘茂人事案 羅致政:盼中國正面解讀

身兼民進黨國際事務部主任、立委羅致政今天表示，知中派田弘茂出任海基會董事長代表總統蔡英文務實穩健路線，也是向中國釋出善意，盼中國正面解讀。

羅致政上午說明田弘茂出線相關考量，他表示，扁政府時代，田弘茂擔任外交部長、次長是李大維（現任外交部長）、發言人張小月（現任陸委會主委），田弘茂卸任駐英代表後，是小英基金會處理兩岸關係重要諮詢對象，「田弘茂對兩岸的了解遠勝於外交」。

他表示，知中派田弘茂出線代表蔡英文政府務實、穩健路線，田弘茂代表本土、台灣派；沒有利益糾葛在兩岸關係；人脈關係跨越藍綠、跨越政治、企業與學界；田弘茂擔任國策研究院文教基金會董事長兼院長就特別關注兩岸關係發展，經常出席國際研討會對兩岸問題發表看法。

被詢及國台辦發言人馬曉光今天表示，唯有海基會向海協會確定堅持「九二共識」一個中國的政治基礎，溝通才得以延續。羅致政說，「九二共識」是結構性問題、政治性原則，不是任何人當海基會董事長就可以逆轉，但他解讀田弘茂的出線，中國的反應算正面。

他進一步說，中國沒有攻擊田弘茂、總統蔡英文，已經是善意，只是一再表述現有的立場，保留雙方「交陪（台語）」的空間；對中國而言，田弘茂應該是可以接受的人選，這也是蔡總統向中國釋出的善意。

羅致政說，田弘茂很早就點出兩岸問題的關鍵是「九二共識」，但沒說過要接受「九二共識」，他主張兩岸應該務實交流；對於田弘茂出任海基會董事長，美方也應該會接受。

他表示，國民黨執政時期是弱化海基會、提升陸委會，蔡英文政府在政治問題卡住了，提升第一線海基會功能，海基會未來在兩岸關係務實交流的角色會吃重。

財團法人國策研究院文教基金會董事名單包括新光集團的新光金控董事長吳東進、中華民國全國工業總會理事長許勝雄、台灣大哥大創辦人孫道存等人，羅致政說，田弘茂與前副總統蕭萬長、前立法院長王金平等人關係不錯。1050901

(中央社)