奧運爭議與藥檢事件 林全指示檢討
行政院長林全今天在行政院會表示，里約奧運期間，發生選手與單項運動協會爭議、選手禁藥檢測異常情況，顯示台灣的體育運動事務仍有持續檢討改善的需要。
里約奧運發生網球女將謝淑薇退賽事件、以及舉重女將林子琦因藥檢異常停賽事件。
林全也指示教育部體育署完善選手培訓機制、加強選手健康管理、運動科學訓練與生涯照顧等面向工作，以提升選手競技水準。
有關體育及運動協會的相關改革，林全指示教育部體育署積極推動，並請政務委員張景森督導，朝向組織開放化、營運專業化、財務透明化、績效考核客觀化等方向，完備法制基礎及配套措施。
中華代表團在里約奧運獲得1金2銅成績，林全也對於代表隊選手及教練努力不懈的運動精神予以肯定。1050901
(中央社)
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