黨產條例違憲否 大法官被提名人沒表態
副總統陳建仁今天宣布司法院正副院長及5位大法官被提名人。媒體問，黨產條例被質疑違憲，被提名人是否願意表態？7位被提名人沒出聲，陳副總統說，留待立院回答。
民國105年司法院大法官提名審薦小組召集人、副總統陳建仁今天召開記者會，宣布提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡(火冏)燉為司法院正副院長，並宣布5位大法官被提名人；總統府咨文將送立法院，提請立院同意。
媒體問到，日前立法院通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，有違憲爭議，大法官咨文送到立法院後，這題勢必成為立委質詢必考題，被提名人是否可以在今天表態？
陳副總統則說，「就如同妳說的，這應該是在立法院回答，看被提名人有沒有意見表達，如果沒有的話，就讓他們在立法院的時候，再來回覆立委意見」；陳副總統詢問了在場7人，是否可以表達，但現場靜默，陳副總統接著說「我想留在立法院回答，會更合適吧」。
也有媒體問到，法官退休俸太高，許宗力若當院長，可不可以把退休俸降低到與其他公務人員接近的水準？
身兼年金改革委員會召集人陳副總統則說，年金改革是全面性的，所有職業別都要做檢討、考慮，相信被提名人未來也會在立法院中被問到這題。
至於有媒體爆料，許宗力涉對前妻家暴，對此，許宗力則是完全否認，他說「是個性不合離異，這已經是將近40年的事情了」、「媒體報導將近40年的事情，我也感到非常遺憾」。1050901
(中央社)
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