李國英任安徽省副省長代理省長

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中新社報導，中國大陸安徽省第12屆人民代表大會常務委員會第32次會議今天召開，通過李錦斌辭去安徽省人民政府省長職務請求的決定，並決定任命李國英為安徽省副省長及代理省長。

1963年出生的李國英曾任職中國大陸水利部、黑龍江省水利廳。2011年3月至2015年8月，任水利部副部長、中共黨組成員；2015年8月至2016年9月，任中共安徽省委副書記。1050901

(中央社)