許宗力釋憲122件 學術實務兼具獲好評

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前大法官許宗力獲總統府提名擔任司法院長。台大法律系畢業的許宗力在民國92年擔任大法官一職，並擁7本法律著作、完成122件釋憲案，學術和實務兼具。

司法院正副院長人選，一波三折。總統蔡英文日前提名公務員懲戒委員會委員長謝文定和司法院秘書長林錦芳出任司法院正副院長，但遭到各界反彈，謝文定和林錦芳因此退出提名，蔡總統重新尋覓人選。

「民國105年司法院大法官提名審薦小組」召集人、副總統陳建仁上午召開記者會，宣布提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡(火冏)燉為司法院正副院長，並宣布5位大法官被提名人；總統府今天將咨文送立法院，提請立院同意。

現年60歲、在嘉義出生的許宗力，嘉義高中畢業後考取第一志願台灣大學法律系，在校期間曾是法言社長，並編撰相關刊物針砭校務、時政。

畢業後，許宗力同時考取台大法律研究所、司法官特考，但他仍選擇繼續深究學術，因此放棄司法官訓練。碩士畢業後，許宗力申請公費留學，在德國哥廷根大學取得法學博士學位，返國後先後在天主教輔仁大學、台灣大學任教，並於民國91年擔任台大法學院院長。

許宗力的專長在於憲法類，主要在大學講授憲法、行政法、社會法、比較公法等學程，並受委託主持政府機關專案研究、憲法法庭辯論，也曾任行政院公平交易委員會委員、總統府政府改造委員會委員、台灣法學會理事長，在92年間擔任司法院大法官。

大法官任內，曾完成122件釋憲案。著有「法與國家權力一、二」、「地方自治法」、「兩國論與台灣國家定位」、「兩岸關係法的嘗試與突破」等7本書籍。

在外界眼中，許宗力同時擁有學術、實務背景，尤其在大法官期間與民間交好，深受相關團體肯定，再加現任最高法院法官蔡(火冏)燉獲提名司法院副院長，是很好的搭配。1050901

(中央社)