郭正亮2日宣誓就職立委 姿態柔軟
民進黨前立委顧立雄轉任不當黨產處理委員會主委後，不分區立委遺缺將由前立委郭正亮遞補，明天宣誓就職，郭正亮除發表自我期許與黨團成員共同打拚外，將開放媒體發問。
郭正亮明天（2日）上午9時30分將在立法院院長會客室宣誓就職。今年2月曾因酒駕被逮，當時的酒測值達0.64毫克，台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜等人多次至民進黨中央黨部抗議，要求酒駕零容忍，撤銷郭正亮遞補不分區立委資格。
但民進黨回應表示，撤銷不分區立委遞補資格的前提是喪失黨員資格，這不是中央黨部行政裁量就可以撤銷。郭正亮也表示，願意擔任反酒駕大使，推動相關改革。
郭正亮上午受訪表示，一切等明天就職後再說。被詢及屬意哪個委員會？他說，如無意外，應該遞補顧立雄遺缺在立法院司法及法制委員會，但如果黨團成員若有人想到司委會，一切配合黨團運作。1050901
(中央社)
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