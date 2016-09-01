搭韓劇賣仿冒化妝品 侵權約100萬

保二刑大偵三隊查獲近400件仿冒美妝保養品，侵權巿值約100萬元。（曹明正攝）

王姓女子去年起搭上韓劇風潮，從大陸淘寶批貨，在網路販賣彩妝及保養品，事後被檢舉賣的是偽品，保二刑大偵三隊偵辦後，在她住處搜出品牌化妝水、粉餅、眼霜、CC霜等397件，粗估侵權巿值100萬元，依商標法送辦。

警方指出，韓劇《來自星星的你》、《太陽的後裔》因女星全智賢、宋慧喬引領劇中彩妝或保養品在台走紅，家住新北巿新莊區的26歲王女於是從大陸淘寶以每件300元至1000元不等批貨來台，並在台灣拍賣網站上販賣。

去年7月有民眾向她買了化妝品回家，卻發現品質不佳，且氣味有異，向保二刑大偵三隊檢舉。警方指出，經7個月偵辦後，今年2月查獲王女到案，在她住處搜出LANEIGE、IOPE、SK-II等仿品，粗估這期間對方已獲利50萬元。

警方事先取得代理商提供的試紙，在王女家中測試，正品有陽性反應，而從對方住處搜出的青春露卻完全沒反應。王女則辯稱部分商品是拜託朋友從韓國帶回，但警方發現她的售價從500至3000元不等，僅賣正品約一半價格。

(中時)