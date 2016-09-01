NBA》回歸基本面 林書豪持續苦練中
隨著全新球季即將到來，從黃蜂轉投籃網懷抱，且可望坐穩先發控衛位置的林書豪，1日發表全新instagram文章，照片當中可以看到他一個人繼續持球苦練身影，且寫，「回歸基本面！＃深愛球賽＃男性緊身褲＃三條線(指贊助商adidas)」完全可以看出他早已做好準備。
在這則文章發布短短不到1小時內，就吸引破20000人按讚、150多次分享，不少豪粉更馬上留言鼓勵林書豪持續加油，也都稱讚豪哥努力苦練的精神，「機車」一點的球迷就寫，「你的『2K17(籃球電玩)』個人數值76！」不過相信這種留言，絕對不會影響豪哥心情。
林書豪最近也接受籃網官網訪問，錄製一段影片感謝眾人支持，他說：「這裡是個充滿驚奇的城市(指紐約)、很棒的區域(指布魯克林區)，對我來說，這裡的球迷太不可置信了！既然我重新回到這裡，我會掌握這次機會再次證明自己能力，我沒問題的。」
(中時電子報)
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