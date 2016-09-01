地科教科書恐改寫 台師大發現冰河促板塊運動
台師大地科系團隊今天公布最新研究，到印度與喀什米爾採集岩漿事件樣本，運用電腦模擬重建早二疊紀板塊架構，打破過去認為大陸板塊運動主要由地球內部「岩漿」啟動地熱對流與冷卻相關，發現包含「冰河」的退卻與溶解，也能使大陸地殼分開。
發表此研究的台師大地球科學系副教授葉孟宛、謝奈特（Greg Shellnutt）指出，這一重大發現，不但可能推翻教科書內容，也可能改寫地球科學史，這項研究也刊登於2016年8月11日的國際週刊《自然》底下的期刊《科學報告》。
過去學界認為，2億8000萬年前遠古時期，大陸板塊運動直接與地球內部「岩漿」產生熱對流與冷卻相關。但台師大表示，團隊運用電腦模擬重建板塊架構，發現冰河溶解退卻的過程，大陸地殼被冰河覆蓋，與沒有被冰河覆蓋的邊界，會因為冰河卸載導致的變形與斷層發育，變得脆弱，地底下的岩漿因此得以趁虛而入，使板塊張裂。
台師大表示，此研究成果具有非常特殊的意義，因為鮮少有研究能演示，地表上的氣候變遷的確能有效的影響過去被認定只受地球內部動態所控制的地質作用。除此之外，此研究立基於地球化學與構造地質學兩大領域的傳統典範學說之上，卻根據新分析的地球化學數據與板塊重建提出了反論。
(中時)
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