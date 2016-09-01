家長抗議！BIGBANG 10日下午場宣布取消
韓國天團BIGBANG原訂將在本月9日起，一連3天在台灣舉辦4場見面會，今(1日)主辦單位IME卻臨時宣布因為接獲家長關切電話，決定取消10日下午2點的林口體育館場次，讓許多購票粉絲無法接受，罵聲灌爆主辦單位臉書。
為何會取消10日下午2點的林口場？主辦單位說的很委屈，表示自公布開演時間後，就接獲許多家長電話，認為學生因演出遭逢上課日（中秋補課日），因此決定請假或翹課」。
為不讓學生為追星而耽誤學業，也避免造成更大社會輿論，主辦單位痛心決定取消下午場的演出，並表示：「在此造成社會大眾的不便，主辦方深感抱歉。」已購票的消費者可至公告單位，選擇換票或全額退票。
只是不少粉絲難以接受，不解為何拖到僅離演出時間10天的時間才宣布取消，紛紛上辦單位臉書開罵，「那現在不用上班上課的人，特地請假的人都是白痴嗎」、「莫名其妙！學生要補班補課是第一天知道的嗎」。
(中時電子報)
關鍵字：BIGBANG、BIGBANG見面會、 林口、
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。