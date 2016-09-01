家長抗議！BIGBANG 10日下午場宣布取消

主辦單位宣布BIGBANG 10日下午場宣布取消。(取自BIGBANG臉書)

韓國天團BIGBANG原訂將在本月9日起，一連3天在台灣舉辦4場見面會，今(1日)主辦單位IME卻臨時宣布因為接獲家長關切電話，決定取消10日下午2點的林口體育館場次，讓許多購票粉絲無法接受，罵聲灌爆主辦單位臉書。

為何會取消10日下午2點的林口場？主辦單位說的很委屈，表示自公布開演時間後，就接獲許多家長電話，認為學生因演出遭逢上課日（中秋補課日），因此決定請假或翹課」。

為不讓學生為追星而耽誤學業，也避免造成更大社會輿論，主辦單位痛心決定取消下午場的演出，並表示：「在此造成社會大眾的不便，主辦方深感抱歉。」已購票的消費者可至公告單位，選擇換票或全額退票。

只是不少粉絲難以接受，不解為何拖到僅離演出時間10天的時間才宣布取消，紛紛上辦單位臉書開罵，「那現在不用上班上課的人，特地請假的人都是白痴嗎」、「莫名其妙！學生要補班補課是第一天知道的嗎」。

(中時電子報)