魚塭棄置玻璃纖維碎屑 害民眾眼刺癢難忍檢舉

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台南社大出動空拍機，發現白色部分就是業者違法傾倒的玻璃纖維碎屑與石灰。（台南社大提供）

業者違法傾倒廢棄物，大風襲來就塵土飛揚，粉塵戕害附近居民健康。（台南社大提供）

麻豆交流道下附近一塊1.5公頃魚塭地屢次棄置石灰與玻璃纖維碎屑，台南社大3年前舉發過，業者仍持續違法傾倒，今年6月，揚塵引起附近民眾眼睛刺癢難當，憤而檢舉，社大檢驗出棄置汙泥內含有鎳、鉻、溴等物質，環保局蒐證送驗，祭出廢棄物清理罰則，並要求業者陳述意見。

台南地檢署與台南市環保局3年前1月份合力發現台塑石灰進入台南市左鎮、麻豆區土資場。當時台南社大檢舉一塊麻豆真理大學魚塭地正回填台塑石灰，這批石灰業者至今尚未清除，魚塭地在該年7月份又填埋一部分玻璃纖維碎屑。

魚塭地附近居民今年6月再度反應，發現魚塭內再度進入大量的汙泥混合物，這批廢棄物約覆蓋了魚塭0.5公頃，卻無合法掩埋措施，並運來大石頭覆蓋在汙泥上方作為掩飾。每當大風一吹，經常塵土飛揚，迎面而來，居民的眼睛就感到刺癢難當，憤而向台南社大檢舉。

台南社大環境行動小組出動空拍機，並採樣化驗這批新掩埋的汙泥，發現除了玻璃纖維碎屑、電路板碎片，快篩還發現含有鎳、鉻、溴等物質。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰表示，玻璃碎屑的粉塵是引起矽肺症的因素之一、鉻容易引起皮膚潰瘍與肺癌、鎳會影響呼吸系統、溴則影響人體內分泌。

環保局副局長林建三表示，玻璃纖維清理須有合法處理程序，包括焚化爐與進入正規掩埋場，而非隨意導入魚塭或農地，業者已違反廢棄物清理法。

環保局派員至現場採樣送驗，正等待檢驗報告出爐，若送驗結果屬一般廢棄物，開罰6000至3萬，若屬有害事業廢棄物，則須開罰3萬至15萬。目前已先要求趙姓地主陳述意見。

(中時)