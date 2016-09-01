YouBike預估下午5時全部修復

我要評比

YouBike公司今天說，至下午1時，全台6縣市恢復站數分別為雙北站235站、桃園31站、新竹市全數恢復、台中市100站、彰化縣50站，人員持續搶修中，預估下午5時全數修復完畢。

YouBike公司也公告道歉方案，從2日凌晨起至3日深夜，全台6縣市租借第一個小時免費，第二小時起依原費率計費。

YouBike公司說，至於參加天天「愛自己 愛地球天天YouBike」的會員，8月份調整為騎乘達10天即可參加抽獎，其他月份仍維持原活動規則：月騎11（含）天可參加抽獎。

YouBike團隊會通盤詳細檢視所有做得不夠好的地方，繼續努力提升軟硬體服務品質，為提供大家便利的生活、愉快的騎乘而努力。

YouBike公司表示，對於搶修進度會保持每小時更新，直到全數完修為止，請民眾使用前先查詢官網或手機APP場站地圖及最新消息公告。1050901

(中央社)