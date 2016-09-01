酒駕肇逃撞死人 男子找人頂替出包
通霄警分局今天指出，32歲賴姓男子酒駕肇事，連續撞擊多輛汽機車，心虛逃逸，原本找來陳姓友人頂替，直到被撞的陳姓女騎士傷重不治，才主動出面投案，酒測值仍達0.13毫克。
8月31日晚間8時許，1輛黑色轎車行經苑裡鎮中山路苑裡國小前，突然失控衝撞4部汽機車，其中1名54歲陳姓女機車騎士，被拖行40多公尺，傷勢嚴重被送往醫院搶救，今日凌晨傷重不治。
警方接獲通報趕到現場，25歲陳男出面供稱，肇事車輛是他所駕駛，因為從外地來到苑裡訪友，路況不熟才會失控，不過，當員警通知陳男，被撞的女騎士不治身亡，他才表示無法承擔刑責，坦承冒名頂替。
當時駕駛肇事車輛的賴男也主動投案表示，因為酒後開車一時害怕，找來陳姓友人幫忙，沒想到會撞死人，而經過酒測數值達0.13毫克，警方依公共危險、過失致死以及偽造文書罪嫌把賴男和陳男移送地檢署偵辦。1050901
(中央社)
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