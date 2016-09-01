王菲缺席慈善晚宴會情郎 網友怒批不配當媽

王菲據悉為了與謝霆鋒相會缺席晚宴。（圖／取材自名偵探趙五兒微博）

王菲與前夫李亞鵬當年為了女兒李嫣成立「嫣然天使基金」，協助需要協助罹患兔唇的孩童，而這次是兩人離婚後首度舉辦晚宴，李亞鵬則帶女兒李嫣出席，不過王菲卻是成立以來首度缺席，據悉是去和情郎謝霆鋒相會。

王菲近來鮮少有公開活動。（圖／本報系資料照片）

當天晚宴有諸多大咖明星出席，像是胡軍、那英等藝人都受邀參加，主角李嫣則是身穿青色小禮服現身，雖然媽媽王菲和姐姐竇靖童都缺席，不過她和其他小朋友相談甚歡，一點都沒有怕生的模樣，李亞鵬雖然忙著招呼賓客，但也沒有忽略女兒，只要李嫣一呼喚立刻飛奔到身邊，對女兒相當百依百順，再次展現「女兒控」的一面。

至於天后王菲缺席晚宴，據悉是謝霆鋒當天現身三里屯錄製節目，收工後急忙趕回天后住處享受兩人世界，這也讓網友嘲諷為了愛情連兩個女兒都不顧，算什麼稱職的母親。

(中時電子報)