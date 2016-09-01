林全證實火速指派張兆順任兆豐金董座

記者呂雪彗／台北報導

行政院長林全今天中午向黨團立委證實，將任命前第一金董座張兆順出任兆豐金、兆豐銀董座，指派他為救援投手，處理兆豐金後續涉洗錢疑雲危機。今上午兆豐金召開臨時董事會，決定由吳漢卿先暫代。

黨團幹事長吳秉睿剛剛證實，林全在中午便當會中證實將任命張兆順出面救火。據悉，政院昨天即研商要火速指派新人就位，上線救火，不能再指派總經理吳漢卿代理，因吳已請辭待命中。

兆豐銀是否有未爆彈仍未知，政院高層認為必須遴派一位有金融實務經驗的人上場，且要有決斷的領導者，年齡不是問題，會特殊考量超過65歲，而張兆順是會計師出身，昨出席行政院兆豐銀督導小組，在發言中理路清晰，反應靈敏，在各種條件考量下，張兆順昨天即被政院高層鎖定是首要人選。

(工商)